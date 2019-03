Zwei Personen müssen wegen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus – eine davon hat auch Schnittverletzungen.

Ein 31-Jähriger und eine 16-Jährige wurden bei einem Wohnungsbrand am Montagnachmittag leicht verletzt. Vermutlich hat ein technischer Defekt am Montag im Schleswigweg einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Die 16-jährige Tochter bemerkte gegen 17.30 Uhr den Brand, verließ die Wohnung und alarmierte die Nachbarn.

Der hinzugeeilte 31 Jahre alte Familienangehörige schlug die Fensterscheibe der Terrassentüre ein und versuchte vergeblich den Brand selbst zu löschen. Hierbei zog er sich Schnittverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu, weshalb er vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Die 16-Jährige wurde ebenfalls mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht. Die übrigen Familienangehörigen waren zum Brandausbruch nicht da. Die anderen Hausbewohner konnten das Haus unbeschadet verlassen.

Gartengerät fängt beim Laden offenbar Feuer

Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 4 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften angerückt und hatte den Brand schnell gelöscht. Der Sachschaden wird derzeit auf 50.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die vierköpfige Familie wurde bei Angehörigen untergebracht. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem eingesteckten Gartengerät zu suchen, welches zum Laden eingesteckt war und von dem sich der Brand ausbreitete. Die Ermittlungen der Polizei Schwäbisch Hall dauern an.

