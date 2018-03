Vellberg / noa

Am Freitag hat ein 24-Jähriger um 21.58 Uhr mit seinem BMW die L 1060 in Richtung Schwäbisch Hall befahren. Beim Abbiegen nach rechts auf die L 1064 in Richtung Vellberg geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß mit dem auf dem Linksabbiegerstreifen entgegenkommenden Audi eines 25-Jährigen zusammen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.