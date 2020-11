Wie die Polizei mitteilt, haben Anwohner am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr eineam Ortsrand von Unterscheffach gefunden. Bei ihren Ermittlungen stellte die Kriminalpolizei fest, dass der 20-jährige Mann am Vorabend in Kirchberg gewesen war und sich dann mit einem Pedelec vermutlich in Richtung Schwäbisch Hall aufgemacht hatte. Während der Fahrt ging derdes Pedelecs leer, weshalb der Mann zu Fuß wenige Kilometer weiterging und am Ortsrand von Unterscheffach mit großer Wahrscheinlichkeit. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Umanzufertigen, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.