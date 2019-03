In einem Wohnhaus in der Hüttlinger Straße in Aalen ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Frauen kamen ums Leben.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Rettungsdienste am Dienstag gegen 5.40 Uhr alarmiert. Als die Polizei in der Hüttlinger Straße eintraf, stand zumindest ein Zimmer voll in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 40 Mann und acht Fahrzeugen anrückte, konnte den Brand im Haus rasch kontrollieren. Jedoch kam für zwei Frauen jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Für angrenzende Wohngebäude bestand keine Brandgefahr. Das Wohnhaus selbst wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden könnte sich nach vorläufigen Schätzungen auf bis zu 200.000 Euro belaufen. Oberbürgermeister Thilo Rentschler war ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild vom Unglück.

Die Kripo Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen, um die die Identität der Opfer, die Brandursache und weitere Details zu klären.

