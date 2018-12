Schwäbisch Hall / POL

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Nacht zum Samstag eine Spur der Verwüstung in der Gelbinger Gasse hinterlassen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.

Eine Gruppe von Jugendlichen ist am Samstag gegen 3.15 Uhr in Schwäbisch Hall durch die Gelbinger Gasse gelaufen. Auf ihrem Weg zerstörten sie mehrere aufgestellte Christbäume und deren Schmuck. Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte die Polizei auf zwei junge Männer, die wohl bei der Gruppe waren, aufmerksam gemacht werden. Die beiden jungen und alkoholisierten Männer wiesen jegliche Schuld von sich. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.