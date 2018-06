Öhringen / POL

Ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag, kurz nach Mitternacht, auf der Heilbronner Straße in Öhringen ereignete. Der 22-jährige Fahrer eines Hyundais befuhr die Herrenwiesenstraße und bog nach links in die Heilbronner Straße ein. Dabei übersah er den auf der Heilbronner Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten BMW eines 44-Jährigen und stieß mit diesem zusammen, heißt es im Polizeibericht.