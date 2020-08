Seit letzten Donnerstag, 13. August, um 13 Uhr, wird der 33-jährige Sehmus C. vermisst. Das teilte die Polizei mit. C. hat gesundheitliche Probleme und ist auf Medikamente angewiesen. Nach seinem Verschwinden wurde er vermutlich nochmals am 14. August gegen 13.30 Uhr am Bahnhof Winnenden gesehen.

Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Von ihm ist bekannt, dass er sich zurückliegend gern im Raum Winnenden und Stuttgart aufhielt. Der Vermisste wird so beschrieben:

ca. 175cm groß,

korpulente Figur

blaues T-Shirt

eine Stoffhose

Base-Cap bekleidet

Polizei sucht Hinweise auf Sehmus C.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben. Eingehende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.