Seit dem 3. Dezember vermisst die Familie von Mischa Baldermann den jungen Mann. Das geht aus einem Facebook-Beitrag hervor, den sein Schwager Nico Dreschner am Mittwoch in der Facebook-Gruppe „Blaulicht in Schwäbisch Hall! Was ist da los?“ geteilt hat. „Wir haben schon an allen Orte nachgefragt, an denen er sein könnte“, sagt Dreschner im Gespräch mit uns.

Beschreibung des Gesuchten

Den letzten Hinweis habe Mischa Baldermanns Vermieter am 2. Dezember erhalten. Mittlerweile habe die Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Das Foto des Gesuchten sei vom vergangenen Sommer. Sein Schwager beschreibt ihn so:

Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß.

Die allermeiste Zeit trug er Kleider der Marke Engelbert Strauss.

Vermutlich trägt er eine dicke graue Winterjacke dieser Marke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791/4000 entgegen.

Mitteilung der Polizei zum vermissten Mischa Baldermann

Am Donnerstagabend gab die Polizei eine offizielle Mitteilung zur Vermisstensuche heraus. Darin heißt es, Mischa Baldermann, dessen voller Vorname Sandro-Mischa laute, werde bereits seit Montag, 02.12.2019, vermisst. Der 21-Jährige befinde sich möglicherweise in einem „psychischen Ausnahmezustand“, heißt es dort weiter.