Aufgefahren Unter Drogen am Steuer

Unter Drogen am Steuer

Wolpertshausen / swp

Eine 40 Jahre alte Frau fuhr am Freitag gegen 18.10 Uhr mit ihrem BMW auf der Autobahn 6 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen/Wolpertshausen und Schwäbisch Hall musste sie ihr Auto auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt stark abbremsen. Der hinter ihr fahrende 28-jährige Mann am Steuer eines Rovers erkannte dies nicht schnell genug und fuhr auf den BMW auf. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Bei dem 28-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.