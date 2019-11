Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag und Mittwoch eine Schutzplanke und fuhr einfach davon. Das Fahrzeug kam auf der B19 zwischen Ottendorf und Westheim, auf Höhe der Abzweigung nach Hirschfelden, von der Fahrbahn ab und streifte an der Schutzplanke entlang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Toyota Corolla Verso, Baujahr 2004 bis 2009. Das Fahrzeug müsste Beschädigungen an der linken Fahrzeugfront inklusive den Lichtern aufweisen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wo wurde ein derart unfallbeschädigter Toyota Corolla gesehen? Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000.