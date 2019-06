Themen in diesem Artikel VW

Mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht die B19 von der Dr.-Max-Bühler-Straße aus queren wollte, kollidierte am Mittwoch gegen 6.45 Uhr eine 26-jährige VW-Fahrerin. Das teilte die Polizei mit. Die 33-jährige Lenkerin des Rettungswagens überfuhr den Kreuzungsbereich, als die Ampel rot leuchtete. Gleichzeitig fuhr die VW-Fahrerin bei grüner Ampel von Gaildorf kommend in die Kreuzung ein. Aufgrund von Fahrzeugen auf der Linksabbiegespur konnte sie den Rettungswagen nicht rechtzeitig erkennen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

