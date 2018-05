Braunsbach / pol

Am Montag ist ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall bei Braunsbach gestorben.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 52 Jahre alter Motorradfahrer am Montag gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße 2218 von Cröffelbach in Richtung Geislingen unterwegs. In einem Bereich der Landstraße durch einen Wald überfuhr der 52-Jährige einen Ast, stürzte dadurch und zog sich tödliche Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.