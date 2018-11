Schwäbisch Hall Unfall vor Ampel - eine Verletzte

Schwäbisch Hall / POL

Eine Verletzte und ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag ereignet hat.

Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Samstag, gegen 16.50 Uhr, die B 14 in Richtung Michelfeld befahren. Auf Höhe der Einmündung in die Daimlerstraße erkannte er zu spät, dass der Fahrzeugverkehr vor ihm wegen der rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt stand. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung prallte er mit seinem BMW gegen den VW Tiguan einer 71-Jährigen. Der VW wurde in der Folge auf den davor stehenden Opel Astra eines 45-jährigen Fahrers und dieser wiederum gegen den vor ihm stehenden KIA eines 41-jährigen Fahrers geschoben. Bei der Kollision wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Der Gesamtschaden summiert sich auf circa 13.000 Euro.