Die 42-Jährige wollte einparken, da wurde sie von der Natur überwältigt.

5500 Euro Sachschaden sind entstanden, weil eine Frau niesen musste. Am Dienstag um kurz vor 8 Uhr wollte die 42-jährige Toyota-Fahrerin in eine Parklücke in der Geschwister-Scholl-Straße einparken. Als sie niesen musste, trat sie auf das Gaspedal. Ihr Toyota prallte dadurch auf einen geparkten VW.

