Ein Autofahrer hat am Samstagabend eine Autofahrerin beim Abbiegen übersehen. Dies geschah auf der Landstraße 1060.

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend gegen 17.25 Uhr die Landstraße 1060 aus Richtung Schwäbisch Hall kommend in Richtung Vellberg befahren. An der Kreuzung zur Kreisstraße 2601 bog er nach links ab ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Fahrerin. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5500 Euro, heißt es im Polizeibericht.