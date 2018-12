Rosengarten-Rieden / POL

Eine Autofahrerin hat am Samstagvormittag beim Abbiegen nicht aufgepasst. Sie verursachte dadurch einen Unfall mit hohem Schaden.

Eine Autofahrerin (41) ist am Samstag gegen 11 Uhr mit ihrem VW Touran durch den Langäckerweg gefahren und wollte nach links in den Ziegelberg abbiegen. Dabeimissachtete sie die Vorfahrt einer 53-jährigen Autofahrerin, die den Ziegelberg in Richtung Hohenholz befuhr. Das Auto der 53-Jährigen wurde gegen einen Gartenzaun abgewiesen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 42.000 Euro, schreibt die Polizei.