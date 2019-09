Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Spaichbühl zwischen Gründelhardt und Vellberg verletzt worden. Der Fahrer eines roten Fords hat die Vorfahrt eines weißen Kastenwagens missachtet. Der Fordfahrer bog am Ortsausgang nach links von der Vorfahrtstraße Richtung Waldbuch ab. In diesem Moment kam ihm das andere Auto entgegen. Die beiden Wagen krachten frontal ineinander. Verletzt wurden der Fordfahrer und der Beifahrer im Kastenwagen.

Das könnte dich auch interessieren: