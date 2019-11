Ein Auffahrunfall ereignete sich in einem Rückstau im Tunnel der Neuen Reifensteige in Hall am Mittwochvormittag. Die Polizeidirektion hat nun ein Foto nachgeliefert. Die Höhe des Sachschadens: mehrere Tausend Euro. Gegen 7.30 Uhr am Mittwoch mussten ein 39-Jähriger Skoda-Fahrer und eine 47-jährige Fiat-Fahrerin im Ilsetunnel wegen eines Rückstaus abbremsten. Eine nachfolgende 31-jährige Peugeot-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den Fiat auf. Diesen schob sie dann auf den Citroen auf.