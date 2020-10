Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist unter der Henkersbrücke in Schwäbisch Hall ein Wagen hängen geblieben. Ein roter Ford-Bus mit Hochdach ist nur ramponiert am Donnerstagnachmittag unter der Henkersbrücke hindurchgekommen. Mit einem schwer beschädigten Dach und unter den Anweisungen der Polizei konnte das Fahrzeug befreit werden- indem die Luft aus den Rädern abgelassen wurde. Die nur zwei Meter hohe Durchfahrt wurde dem mit Passagieren besetzen Bus zum Verhängnis, als die 23-jährige Fahrerin aus der Innenstadt kommend nach Norden in die Salinenstraße ausfahren wollte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.