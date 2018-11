Schwäbisch Hall Unfall im Kreisverkehr

Schwäbisch Hall / POL

Eine Autofahrerin ist zeitgleich mit einem Roller-Fahrer in den Kreisverkehr an der Berliner Straße eingefahren. Der Roller-Fahrer kommt zu Fall.

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin hat am Freitag, gegen 10.25 Uhr, die Neue Reifensteige in Richtung Schwäbisch Hall befahren. Als sie in den Kreisverkehr an der Berliner Straße einbiegen will, fährt gleichzeitig ein 67-jähriger Roller-Fahrer aus dem Sudetenweg in den Kreisverkehr ein. Das berichtet die Polizei. Der 67-jährige leitet eine Bremsung ein und kommt dabei zu Fall.

Durch den Sturz erleidet er leichte Verletzungen. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Schwäbisch Hall Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden.