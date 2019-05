Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Am späten Dienstagabend hat ein bislang Unbekannter einen Unfall in der Bahnhofstraße (Hessental) verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste eine 18-Jährige mit ihrem Wagen am Samstag gegen halb zehn Uhr am Abend in einen Straßengraben in der Bahnhofstraße fahren. Dabei überfuhr sie ein Schild, wodurch 8000 Euro Schaden an ihrem Skoda entstanden sind. Das teilte die Polizei mit.

Fahrer überholt im Gegenverkehr

Verursacher des Unfalls war der Fahrer eine schwarzen Kleinwagend. Er hatte auf seinem Weg von Rauhenbretzingen nach Hessental ein anderes Auto überholt. Auf der anderen Fahrbahn kam ihr dann die 18-Jährige entgegen, die in den Straßengraben auswich und etwa 50 Meter weiterfuhr.

Zeugen gesucht

Mit dem Wagen des Verursachers kam es nicht zu einer Berührung. Er fuhr einfach weiter.

Zeugenhinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400555.

Das könnte dich auch interessieren:

Polizei Michelfeld Betrunkene Jugendliche randalieren an Schule in Michelfeld Am Dienstagabend hat die Polizei zwei 16- und einen 19-Jährigen an der Schule in Michelfeld kontrolliert. Die jüngeren hatten über zwei Promille intus.