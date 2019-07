Ein Fahrradfahrer fährt zwei Jugendliche an. Die Situation eskaliert.

Ein Fahrradunfall am Montag gegen 14 Uhr artete in Beleidigungen und Körperverletzungen aus. Ein 36-jähriger Radfahrer ist auf einer Holzbrücke zwischen der Limpurgbrück in Richtung Anlagencafé auf einen 16-Jährigen aufgefahren. Er fuhr von hinten an den Jugendlichen und seinen Begleiter heran, ohne dass sie ihn wahrgenommen haben. Der Radfahrer rammte den Jugendlichen. Dadurch prallte der gegen das Holzgeländer.

Tasche fällt in den Kocher

Seine Umhängetasche mitsamt Smartphone in den Kocher fiel. Hierbei wurde das Handy im Wert von etwa 500 Euro komplett zerstört. Der Radfahrer stürzte ebenfalls. Im weiteren Verlauf kam es zu Beleidigungen und Körperverletzungen zwischen den beiden Unfallbeteiligten sowie einem 18-jährigen Begleiter des Fußgängers. Der Vorfall wurde erst am Donnerstag bei der Polizei angezeigt, von dem 16-Jährigen und seinem Vater. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

