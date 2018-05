Rosengarten Unfall auf Landstraße: drei Verletzte

Rosengarten / pol

Ein Lastwagen der Straßenreinigung ist am Freitag bei Rosengarten mit einem Auto kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 29-Jähriger am Freitag gegen 12.45 Uhr mit einem Straßenreinigungs-Lastwagen auf der Landstraße 1054 von Oberrot in Richtung Rosengarten-Westheim unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Fahzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda eines 72-Jährigen zusammen. Der 29-Jährige, der 72-Jährige sowie dessen 68 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Es waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und drei Polizeistreifen im Einsatz .