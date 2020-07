Am Mittwochnachmittag war nach einem Verkehrsunfall die Autobahn 6 bei Bretzfeld in Fahrtrichtung Mannheim für circa 30 Minuten voll gesperrt. Drei Menschen wurden verletzt, eine junge Frau kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 15.30 Uhr ist der Wagen der drei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, touchierte ein Gebüsch und kam im Grünstreifen zum Stehen. Am Steuer des Wagens saß ein 53-Jähriger. Zudem befanden sich ein 58-Jähriger und eine 18-Jährige in dem Auto. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die beiden Älteren kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.