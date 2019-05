Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßeverkehr sucht die Polizei einen Menschen, der am Rahmen eines Motorrads gesägt hat.

Zeugen sucht die Polizei nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Gelbinger Straße. Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag und Montag an einem Oldtimer-Motorrad den Rahmen durchtrennt, das in einem Hofraum abgestellt war. Der Täter hatte hierzu vermutlich einen Winkelschleifer benutzt.

Polizeieinsatz in Hall Betrunkener Randalierer muss zweimal in die Ausnüchterungszelle Ein alkoholisierter 60-Jähriger hat am Wochenende in Hall in einem Wohnhaus für viel Unruhe gesorgt.

Der 69 Jahre alte Besitzer stellte am Montagnachmittag den Schaden fest und verständigte die Polizei. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/400555.

