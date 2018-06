Unfall Transporter schiebt Audi in Leitplanke

Wolpertshausen / swp

Ein 44-Jähriger war am Freitag gegen 15.30 Uhr mit seinem Kleintransporter der Marke Renault auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg unterwegs. Vor ihm fuhr ein 52-jähriger in einem Audi auf dem linken Fahrstreifen. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 44-Jährige offenbar zu spät erkannte. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem der Pkw des 52-Jährigen nach links gegen die Mittelschutzplanke abgewiesen wurde. Dabei wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro, so die Polizei.