Bei einem Unfall in Weißbach (Hohenlohekreis) ist ein Motorradfahrer umgekommen. Zwei Menschen erlitten wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Motorradfahrer mit seiner Maschine am Sonntagabend in Weißbach mit voller Wucht gegen einen Bus, der gerade abbog. Der Aufprall war so heftig, dass der 28-Jährige noch an der Unfallstelle starb. Seine ein Jahr ältere Begleiterin musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der einzige Fahrgast in dem Bus wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

