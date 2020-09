Zwischen 13 Uhr am Sonntag und 8.30 Uhr am Montag hatte ein 23-jähriger Motorradfahrer einen Unfall an dessen Folgen er starb. Das teilte die Polizei mit. Demnach fand ein Streckenposten der Straßenmeisterei das Unfallopfer an der Strecke zwischen Erlenbach und Marlach im Hohenlohekreis – allerdings erst am Montagmorgen.

Motorradfahrer prallt gegen Baum

Der Motorradfahrer war nach bisherigem Ermittlungsstand echts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr über das Bankett in ein Baumgrundstück und prallte nach etwa 100 Metern auf einen Baum. Dabei zog er sich die tödlichen Verletzungen zu.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Künzelsau unter der Telefonnummer 07940/9400, zu melden.