Schwäbisch Hall Suche nach Vermisstem mit Hubschrauber

Schwäbisch Hall / POL

Ein Mann ist nach einem Toilettenbesuch auf dem Kuchen- und Brunnenfest in Schwäbisch Hall verschwunden. Angehörige und Polizei machen sich Sorgen.

Ein 37-jähriger Besucher des Kuchen- und Brunnenfestes in Schwäbisch Hall ist gegen 22 Uhr zu einer öffentlichen Toilette direkt am Kocher gegangen und wurde anschließend nicht mehr gesehen. Nach einer Suchaktion durch Angehörige und der Polizei im Stadtgebiet, entstand der Verdacht, dass der Mann in den Kocher gefallen sein könnte. Daraufhin wurden Feuerwehr und DLRG alarmiert. Die Einsatzkräfte suchten auf dem Kocher und entlang des Ufers. Seitens der Polizei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der die Suchmaßnahmen aus der Luft unterstützte. Der Mann war jedoch nicht in den Kocher gefallen und wurde wohlbehalten aufgefunden. Das berichtet die Polzei.