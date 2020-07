Weil auf der A6 gebaut wird, kommt es am 1. und 2. Juli zu Staus. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn wird dabei auf eine Spur verengt, zwischen den Ausfahrten Bretzfeld und Weinsberg. An beiden Tagen soll zwischen 10 und 17 Uhr gearbeitet werden – also außerhalb der Zeiten des Berufsverkehrs.

Das geht aus einer Meldung der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg hervor. Demnach ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. Während der Sanierung ist der Parkplatz Galgenberg gesperrt.