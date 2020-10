Der 21-jährige Fahrer eines VW Passat ist am Dienstagmittag bei einem Unfall auf der Westumgehung (K2576) in Schwäbisch Hall gestorben. Nach ersten Erkenntnissen unseres Reporters vor Ort wollte der 21-Jährige mit seinem Passat einen Wagen überholen. Dabei ist er frontal auf einen entgegenkommenden Holzlaster gestoßen. Der Lkw-Fahrer ist wohl leicht verletzt und in einem Krankenhaus.

Der Passat drehte sich nach dem Zusammenstoß offenbar. Letztendlich stieß er mit einem Audi zusammen, der hinter ihm fuhr. Die Fahrerin steht unter Schock. Die Westumgehung ist wegen des Unfalls noch mindestens zwei Stunden gesperrt (Stand 12.20 Uhr).