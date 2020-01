Mehrere Menschen wurden bei einem Unfall auf der B14 in Mainhardt verletzt. Das heißt es in den ersten Meldungen der Polizei. Demnach sind zwischen den Abzweigungen zu den Straßen Am Moosbach und der Mönchstraße ein Lastwagen und ein Auto frontal zusammengestoßen. Die Fahrzeuge blockieren die Straße – die Heilbronner Straße ist gesperrt.

Die Rettungskräfte seien vor Ort. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

In Kürze mehr dazu