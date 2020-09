Zwei Unbekannte haben am Montagnachmittag einer 15-jährigen Schülerin an den Po gefasst. Die beiden hatten sie gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle am Schulzentrum West in der Berliner Straße angesprochen. Als zwei junge Männer in einem kleinen schwarzen Auto an der Bushaltestelle anhielten, entfernten sich die Po-Grabscher.

Polizei sucht Männer im Auto und mit Täterbeschreibung nach Belästigern

Von der Schülerin wurden die beiden Männer wie folgt beschrieben. Der erste Mann:

etwa 1,85 Meter groß

etwa 50 bis 55 Jahre alt

Glatze und seitlich kurze graue Haare

graue Bartstoppel

einen leichten Bauchansatz

Er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt

Der zweite Mann:

etwa 1,75 Meter groß

etwa 50 Jahre alt

helle Haare, die seitlich kurz rasiert waren. Das Haupthaar war zur Seite gekämmt.

lange Hose

sprach Hochdeutsch ohne Dialekt

Die Polizei bittet Zeugen – vor allem die beiden Männer in dem schwarzen Kleinwagen – sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.