Eine 15-Jährige ist in einem Bus in Schwäbisch Hall von einem bislang Ungekannten am Po begrapscht worden. Als der Bus der Linie 1 Richtung Hessental auf dem Weg zum Limpurger Platz fuhr, kniff der Mann das Mädchen.

Mann flieht – Zeugen gesucht

Nachdem es laut schrie, verließ der Mann den Bus an der Bushaltestelle Limpurger Platz. Der Mann wird in der Mitteilung der Polizei so beschrieben:

Zwischen 20 und 30 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

schlank

Tätowierung an einem Finger seiner linken Hand

schwarzer Fischerhut

schwarze Lederjacke

schwarze Hose

schwarze Pumaschuhe mit weißer Farbe an den Sohlen

medizinische Maske.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (0791/4000) zu melden.