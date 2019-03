Ein Traktorfahrer ist aus einer Seitenstraße herausgefahren – er hat das Auto des jungen Mannes übersehen.

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Suzuki Swift wurde am Mittwoch gegen 19:15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Ein 40-Jähriger befuhr mit einem MB-Truck-Gespann die Zufahrtsstraße von der Weidenmühle kommend in Richtung L 1072. An der Einmündung fuhr der 40-Jährige nach links in Richtung Kottspiel ein und übersah dabei den Suzuki des 28-Jährigen. Der Pkw kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns, überschlug sich und kam in einer Wiese zum Stillstand. An dem Suzuki entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

