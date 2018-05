Rosengarten / pol

Auf der Bundesstraße 19 bei Rosengarten hat ein ausgebüxtes Schwein kurz den Verkehr behindert.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ihr am Donnerstagmorgen kurz vor 1 Uhr ein Verkehrsteilnehmer, dass ein Schwein auf der Bundesstraße 19 in der Nähe von Rosengarten mitten auf der Fahrbahn stehen würde. Das wohl schon ausgewachsene Tier, das seinem Besitzer ausgebüxt war, ging danach auf dem Gehweg spazieren. Das unternehmungslustige Borstentier wurde von seinem "Herrchen" wieder eingefangen und zurück in den Stall gebracht.