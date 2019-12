Wie die Polizei mitteilt, wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Hall am Samstag um kurz vor 23.30 Uhr ein Streit in der Neuen Straße gemeldet. Als zwei Polizeistreifen unterwegs waren, ging eine weitere Meldung ein, wonach sich jetzt bei der Straße Am Spitalbach eine Schlägerei entwickelt habe. Vor Ort fanden die Polizisten drei Männer im Alter von 34, 38 und 41 Jahren an. Der 38-Jährige lag zunächst auf dem Boden und versuchte während der Klärung des Sachverhalts, nach den Beinen eines 45-jährigen Polizisten zu greifen. Aus diesem Grund versuchten die Polizisten, den Mann am Boden zu fixieren.

Während dieser Maßnahme stand der 38-Jährige plötzlich auf, bewegte sich nach vorne und zog den Polizisten mit sich, indem er dessen Arm einklemmte. Da der 45-jährige Polizist seinen Arm nicht rechtzeitig aus der Umklammerung lösen konnte, stürzte er und schlug mit dem Gesicht auf dem Straßenpflaster auf. Er wurde schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und im Polizeirevier in Gewahrsam genommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.