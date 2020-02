Wie die Polizei mitteilt, hat es am Donnerstagnachmittag und -abend wegen Schneefall und Glätte im Kreis Hall mehrere Unfälle gegeben.

So kam ein 59-jähriger VW-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der L1068 zwischen Matzenbach und Rechenberg wegen Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zur etwa selben Zeit war eine 22 Jahre alte Volvo-Fahrerin auf der B19 in Richtung Gaildorf unterwegs, als ihr auf der glatten Fahrbahn etwa 200 Meter vor der Ortseinfahrt Bröckingen ein Fahrfehler unterlief. Daraufhin kam das Auto nach rechts von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Es entstand geringer Sachschaden.

Kurz nach 18 Uhr verlor ein 29-jähriger Seat-Fahrer in Langenburg auf der Blaufelder Straße in Richtung Blaufelden wegen des Schneefalls die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte mit ihm auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Seat mit einem entgegenkommenden Schneepflug. An dem Pflug entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro. Beim Seat beläuft sich der Schaden auf rund 6000 Euro.

Unfallfahrer fährt erst weg, kommt aber später zurück

Kurz vor 19 Uhr kam ein 22 Jahre alter Toyota-Fahrer auf der L1012 zwischen Erkenbrechtshausen und Tiefenbach zunächst ins Schlingern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden In Höhe von wenigen hundert Euro.

Gegen 21.45 Uhr schließlich war ein 20-jähriger Ford-Fahrer in der Michaelstraße in Schwäbisch Hall in Richtung der Straße Im Schwurm unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam der Wagen ins Rutschen und nach rechts, wo er einen geparkten Fiat streifte. Danach rutschte der Wagen weiter, geriet auf einen Gehweg und stieß mit einem Poller zusammen.

Der Ford-Fahrer fuhr anschließend zunächst weg, Anwohner hatten den Unfall jedoch bemerkt und die Polizei verständigt. Während der Unfallaufnahme kehrte der 20-Jährige zurück und gab sich als Verursacher zu erkennen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 4.200 Euro.