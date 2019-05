Am Freitagmorgen ist in Schwäbisch Hall eine Frau von einem 64-Jährigen angegriffen worden - an einer Bushaltestelle.

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde eine 43-jährige Frau an der Bushaltestelle Bühlertalstraße (Molkerei) in Hessental von einem 64-jährigen Mann körperlich angegangen. Der Vorfall wurde von mehreren Personen beobachtet, die anschließend in den Bus in Richtung Schwäbisch Hall eingestiegen sind.

Polizei sucht Zeugen

Diese Fahrgäste und sonstige Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

