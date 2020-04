Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag der Polizei, dass sich im Bereich eines Supermarktes in der Straße Stockäcker zwei Männer eine körperliche Auseinandersetzung liefern würden. Das teilte die Polizei mit. Offenbar hatten die beiden Männer in ihrer Auseinandersetzung kurz innegehalten, um sich zu umarmen, nur um anschließend wieder auf einander einzuprügeln. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden schon getrennt.

Beide Schläger aufgegriffen – einer trug nur eine Hose

Ein 29-Jähriger konnte von den Beamten in der Nähe zum Ort der Auseinandersetzung angetroffen werden. Er wies Spuren einer Auseinandersetzung auf. Sein 28-jähriger Kontrahent konnte im Bereich eines Regenrückhaltebeckens in der Gaildorfer Straße angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt trug der Mann nur eine Hose. Er war mit Schlamm beschmiert und hatte Verletzungen am Oberkörper. Zudem war er stark alkoholisiert und wies einen Atemalkoholwert von rund 2 Promille auf.

Zeugen gesucht

Beide Männer wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Vor der Auseinandersetzung in Obersontheim war das Duo wohl bereits gegen 14 Uhr in Vellberg aufgefallen, wie es dort Passanten belästigte.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter 0791/4000 Zeugen und Geschädigte, die hierzu Angaben machen können.