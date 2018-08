Schon wieder die Mainhardter Schule! Scheiben an Gebäude und Bagger beschädigt

Mainhardt / pol

Zeugen wollen drei Jugendliche gesehen haben, die in der Nacht zum Dienstag die Scheiben beschädigt haben sollen.

Schon wieder ist die Mainhardter Schule Ziel von Vandalen geworden.

Wie die Polizei mitteilt, waren am Schulzentrum in der Mainhardter Gartenstraße drei unbekannte Täter, laut Zeugenaussagen drei Jugendliche, in der Nacht zum Dienstag gegen 0.30 Uhr unterwegs. Demnach haben sie zwei Fenster an einer dortigen Schule beschädigt, sowie die Scheiben eines auf dem Schulhof befindlichen Baggers. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, schätzt die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Mainhardt unter Telefon 07903 9400- 14 zu wenden.