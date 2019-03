Weil er sich auf einem Grünstreifen festfuhr und drohte umzukippen, hat ein Sattelzug bei Mainhardt für eine Sperrung der B14 gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Sattelzugfahrer am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr auf der B14 von Schwäbisch Hall in Richtung Mainhardt unterwegs. Um einem entgegenkommenden Notarztauto sowie einem Rettungswagen mehr Platz zu machen, hielt er am rechten Fahrbahnrand an und fuhr dabei in den Grünstreifen. Dort fuhr er sich fest und kam nicht mehr eigenständig heraus. Da er sich an einer Böschung befand, drohte der Sattelzug umzukippen.

Stimpfach Kurz Fahrzeugtechnik übergibt den 50. Ladekran Bei einer Feierstunde hat die Firma Kurz Fahrzeugtechnik drei Ladekräne an die Firma Leonhard Weiss übergeben.

Verkehr wird umgeleitet

Ein Abschleppdienst musste mit schwerem Gerät - unter anderem einem Kran - anrücken, um das Fahrzeug zunächst abzusichern und danach zu bergen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die B14 ist für die Bergungsarbeiten derzeit noch in beide Richtungen gesperrt.

Der Verkehr wird derzeit von der B14 abgeleitet, eine Umleitung wird durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Mit einer Freigabe der B14 ist nicht vor 18 Uhr zu rechnen.

Das könnte dich auch interessieren: