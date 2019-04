In der Nacht auf Freitag sind in der Daimlerstraße in Schwäbisch Hall Unbekannte in eine Spielothek eingebrochen.

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in eine Spielothek in der Daimlerstraße ein. In der Spielhalle wurden sämtliche Automaten aufgebrochen und mehrere tausend Euro Bargeld hieraus gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt ebenfalls bei mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 entgegen.

