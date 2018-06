Cröffelbach Rüpel gefährdet Menschen auf Cröffelbacher Steige

Cröffelbach / pol

Einem BMW-Fahrer konnte eine Frau nur ausweichen, indem sie auf den Seitenstreifen fuhr - er hatte die Kurve geschnitten.

Eine 28-jährige Peugeotfahrerin musste am Dienstag gegen 19.40 Uhr an der Cröffelbacher Steige einem BMW-Fahrer ausweichen auf ihrer Spur ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie fuhr in eine Straßenausbuchtung auf Höhe der Kurve.

Polizei sucht andere gefährdete Menschen

Der etwa 30-40 Jahre alte Fahrer des BMW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Er hat eine Glatze und trug eine Sonnenbrille. Wer wurde durch den BMW noch gefährdet? Wem ist das Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791/4000 entgegen.