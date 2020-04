Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist am Sonntagnachmittag ein 49-Jähriger durchs Land gerast – auch an der Polizei vorbei. Die Beamten haben zu der Zeit bei Aschenhütte (Gemeinde Mainhardt) gemessen, wie schnell die Autos an ihnen vorbeifahren.

Gegen 16 Uhr rauschte dann der VW über die B14. An dieser Stelle sind eigentlich nur 70 Kilometer pro Stunde erlaubt. Das Messgerät zeigte bei dem Wagen aber 132 km/h an. Das sind 62 mehr. Den Mann erwarte nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot, schreibt die Polizei-Pressestelle in einer Mitteilung.