Schwäbisch Hall Rabiate Frau geht auf Jugendliche los

Schwäbisch Hall / pol

Eine 21-Jährige hat am Mittwochabend in Hall mehrere Jugendliche körperlich angegriffen.

Wie die Polizei mitteilt, ging eine 21-Jährige Frau am Mittwoch kurz vor 21 Uhr mehrere Teenager in der Schulgasse vor der Stadtbücherei zunächst verbal an. Daraufhin schlug sie einen 15-Jährigen mit der Hand auf das Ohr, spuckte ihn an und zog seine Schwester an den Haaren. Eine 13-Jährige schlug sie zudem mit der Faust auf den Mund und trat das Mädchen, als es auf dem Boden lag, offenbar auch noch. Die Polizei machte die 21-Jährige im Rahmen einer Fahndung in der Stadt ausfindig. Auf sie kommen nun Strafanzeigen zu.