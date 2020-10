In Bussen, Bahnen und an den jeweiligen Steigen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das tut nicht weh und kann helfen, den Ausbruch der neuartigen Krankheit zu kontrollieren. Was wehtut und unkontrolliert ausbricht, ist ein etwa 20 Jahre alter Fahrgast, der eben diesen Mund-Nasen-Schutz nicht tragen wollte. Ein Busfahrer in Schwäbisch Hall bekam das zu spüren. © Foto: Paul Zinken