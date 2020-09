Ein 37-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr vor dem Haller Revier in der Salinenstraße Polizisten mit einem Pfefferspray bedroht. Er legte seine Waffen – das Spray und ein Messer, das er wohl offen trug – nicht ab, wozu ihn die Beamten aufgefordert hatten. So setzten sie ihrerseits Pfefferspray ein. Das teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige war zuvor von der Baustelle von der Weilerwiese in Richtung Friedensbrücke unterwegs. Ein Security-Mitarbeiter war auf den Bewaffneten aufmerksam geworden und hatte die Polizei gerufen.

Nachdem die Polizisten ihn vor dem Revier antrafen und Pfefferspray gegen ihn einsetzten, flüchtete in Richtung Weilerwiese und sprühte währenddessen Pfefferspray in Richtung der verfolgenden Beamten. Im Bereich der Friedensbrücke stürzte der Mann und konnte daraufhin von den verfolgenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurde der 37-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Sämtliche Polizeibeamte musste durch einen Rettungswagen ambulant behandelt werden.