Der bislang unbekannte Fahrer eines Transporters lieferte sich in der Nacht auf Freitag in der Umgebung von Öhringen eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifen der Polizei. Das teilte die Behörde mit. Ein Autofahrer meldete gegen Mitternacht einen aggressiven Fahrer in der Herrenwiesenstraße in Öhringen, der ihn zum Halten gezwungen und angeschrien habe. Danach soll er in Schlangenlinien weiter gefahren sein.

Fahrer reagiert nicht auf Haltezeichen und will Polizei davon rasen

Eine Streife fand den Transporter bei einer Tankstelle am Ohrntalkreisel und gab diesem Anhaltezeichen, um ihn zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte es und düste weiter. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt rammte der Transporter einen Streifenwagen und einen am Straßenrand geparkten BMW in der Straße Am Ochsensee. Zahlreiche Streifen der Polizei versuchten, den Fahrer zu stoppen. Der fuhr jedoch auf Höhe des Sershof querfeldein und in eine Böschung.

Fahrer flieht zu Fuß – Identität unbekannt – Zeugen gesucht

Hier ließ de Fahrer seinen Wagen zurück und flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach dem Fahrer, unter anderem mit Hubschraubern, verlief erfolglos. Im zurückgelassenen Opel konnte Marihuana aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und von der Polizei abgeschleppt. Die Ermittlungen nach dem Fahrer hat die Verkehrspolizei Weinsberg aufgenommen. Hinweise auf den Fahrer werden unter der Telefonnummer 07134/5130 entgegengenommen.