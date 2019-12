Am frühen Mittwochnachmittag wurde ein 25-jähriger Mann am ZOB in Schwäbisch Hall von einem bislang unbekannten Mann mit dem Fuß gegen das Bein getreten und mit der Faust gegen die Brust geschlagen. Der Hund des 25-Jährigen hat den bislang unbekannten Schläger und dessen Hund angebellt. Der Unbekannte wird so beschrieben:

etwa 23-26 Jahre alt

sehr schlank

etwa 1,85 Meter groß

dunkle, kurze Haare

dunkle Jacke

Jeans

Sein mitgeführter Hund war etwa kniehoch und hatte ein hellbraunes Fell.

Die Telefonnummer des Polizeireviers Schwäbisch Hall ist 0791/4000.